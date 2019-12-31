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  4. Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı

Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasını istemeyen çevreciler, 2 günde 1480 imzalı dilekçe topladı.

Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasını istemeyen çevreciler, 2 günde 1480 imzalı dilekçe topladı.
Datça Kent Konseyi'nin öncülüğünde hafta sonu gerçekleştirilen kampanya ile toplanan dilekçeler, projeyle ilgili ÇED Olumsuz kararı verilmesi talebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere, Datça Kaymakamlığı'na teslim edildi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, Kaymakamlık binası önünde bir grup çevreci ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, ÇED raporuna itiraz ederek, projenin iptal edilmesini istedi. Kanal İstanbul Projesi'ne ait nihai ÇED raporunun, 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlanarak halkın görüş ve önerilerine açıldığını hatırlatan Balkan, "Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde halk, projenin gerçekleştirileceği mahalde yaşayan ahali ile sınırlandırılmamış, Türkiye'de yaşayan bütün insanları kapsar biçimde tanımlanmıştır. Projenin bütün Türkiye'yi ilgilendiren etkiler yaratacak nitelikte olması nedeniyle. Biz Datçalı yurttaşlar olarak 1480 adet dilekçe topladık. Hepimiz Kanal İstanbul projesine 'Hayır diyoruz. Çünkü İstanbul'da yapılacak olan kanal projesi, tüm Türkiye'yi etkileyecek niteliktedir" dedi.
Datçalı çevreciler, ÇED raporuna karşı itirazlarını dile getirdikleri dokuz maddelik dilekçelerinde proje ile doğal yaşam alanları ve ekosistemin bozulacağına dikkat çekti. Kanal İstanbul'un yapılmak istendiği bölgede üç aktif fay hattının bulunduğu belirtilen itiraz dilekçelerinde, nüfus ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle bölgede afet riskinin artacağı vurgulanıyor.
Kanal İstanbul projesinin halk sağlığını bozacak bir proje olduğu savunulan itiraz dilekçesinde, "Sağlıklı çevrede yaşama hakkı'nın ihlal edilmesini kabul etmiyorum. Anayasal yetkilerimi kullanarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrası çerçevesinde ÇED raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum" denildi.

FOTOĞRAFLI

Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı

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