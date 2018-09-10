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Datça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sosyal medyada örgütlenerek kendilerine 'Kirlilik Avcıları' adını veren bir grup çevreci, plaj temizliği yaptı.

Datça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşında

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sosyal medyada örgütlenerek kendilerine 'Kirlilik Avcıları' adını veren bir grup çevreci, plaj temizliği yaptı.
Datça ilçe merkezindeki mavi bayraklı Hastanealtı Plajı'nda bir araya gelen Kirlilik Avcıları, tüm plajı köşe bucak dolaşarak pet şişelerden sigara izmaritlerine, hatta bebek bezlerine kadar çuvallar dolusu çöp topladı. Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer (32), "Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak zorundayız. Datça'mızın doğasını temiz tutmak amacıyla sosyal medya üzerinde Kirlilik Avcıları adını verdiğimiz bir grup kurduk. Bugün ilk etkinliğimiz olmasına rağmen, beklenilenin üzerinde katılım oldu. Hep beraber güzel işlere imza atmak istiyoruz. Bundan böyle benzer etkinlikler düzenleyerek, çevre bilincinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.
Etkinliğe katılan emekli bankacı Osman Avcı (67), 15 yıl önce Datça'ya yerleştiğini belirterek, "Hastanealtı Plajı'ndan denize giriyorum. Akşam saatlerinden sonra gençler, burada oturup bira içiyorlar. Giderlerken de boş şişelerini bırakıyorlar. Günlük mübalağasız en az 4 poşet buradan çöp atıyorum. Hepsi de bira kutuları ve şişelerinden oluşuyor" diyerek, çevreye duyarsız davrananlara sitem etti.
Yapılan temizliğin tatilcilere örnek olmasını dileyen Gülay İspirgil (57) ise, "Datça'da halen tatil yapanlar var. Umarım bizim burada yaptığımız temizlik, onlara örnek teşkil eder. Çöplerini bırakmasınlar. Plajın birçok noktasında çöp kutuları var, atıklarını buralara atsınlar. Biz çevrecilerin ya da belediye ekiplerinin çöplere yetişmesi mümkün değil. Kirletmeden kullanmayı öğrenmek durumundayız. Herkes kendi çöpünü toplarsa, sorun kalmaz" dedi.

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Datça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşındaDatça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşındaDatça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşındaDatça'da 'Kirlilik Avcıları' işbaşında

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