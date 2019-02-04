HABER

Datça'da köpeklerin yaraladığı çocuğun tedavisi Bodrum'da sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisine, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da devam ediliyor - Çocuğunu köpeğin saldırısından kurtaran baba Mesut Ağa: - "Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar başladı ama en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın psikolojik bir süreci olacak, bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna yeterli bir aile değiliz"

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da sürüyor.

İlçede iki sokak köpeğinin saldırısı sonucu vücudunda derin yaralar oluşan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" adlı tam donanımlı deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede müdahale edilen Ağa, yaklaşık 4 saat süren plastik cerrahi operasyonu geçirdi.

Baba Mesut Ağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çok büyük badire atlattığını söyledi.

Ağa, "Oğlumun boynunda, suratında, kolunda ve sırtında çok derin yaralar mevcut. Bu mağduriyeti kimsenin çocuğunun yaşamasını istemiyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin." dedi.

- "O anı hatırlamak bile istemiyorum"

Yasaklı köpeklerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınması gerektiğine işaret eden Ağa, şöyle konuştu:

"Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Çocuğumun şu an için çok şükür hayati tehlikesi yok ancak tetkikleri devam ediyor. Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar başladı ama bu durumda en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın psikolojik bir süreci olacak. Bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna yeterli bir aile değiliz. Buna gücümüz nasıl yetecek, nasıl üstesinden geleceğiz bilemiyoruz."

Çocuğunu köpeklerden kendi çabalarıyla güçlükle kurtardığını vurgulayan Ağa, "Çok büyük psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Atlatması çok zor olacak. O anı hatırlamak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kürşat Ağa (12), dün Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Mahallede çığlık seslerini duyan vatandaşlar ve babasının yardımıyla kurtarılan Ağa, hastaneye kaldırılmıştı.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
GÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısıGÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldıUludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Bodrum Devlet Hastanesi Datça köpek Köpek saldırısı Muğla

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.