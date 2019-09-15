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Datça'da kum zambakları yine açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde her yıl eylül ayıyla birlikte deniz kenarındaki taşlık alanlarda ortaya çıkan mis kokulu kum zambakları, bir kez daha açtı.

Muğla'nın Datça ilçesinde her yıl eylül ayıyla birlikte deniz kenarındaki taşlık alanlarda ortaya çıkan mis kokulu kum zambakları, bir kez daha açtı. Ayaklar altında ezilmelerini önlemek için etrafını taşlarla çeviren vatandaşlar, kum zambaklarının korunmalarını istedi.
Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve 2 kilometre uzunluğunda olan Palamutbükü sahilinin sadece 100 metrelik çok küçük bir bölümünde hayata tutunmaya çalışan kum zambakları, bu yıl da kendini gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu sene de doğa sevdalıları, zarar görmemeleri için zambakların etrafını taşlarla çevirerek korumaya aldı.
'BİREYSEL ÇABAYLA KORUNMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Bu bitkinin gönüllü koruyuculardan emekli bankacı 65 yaşındaki Tacettin Karataş, kum zambaklarının yaşam alanlarının giderek daraldığına dikkat çekip, Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Zambak Dede' olarak görev başındayım. Bu işe gönül verdim, benimsedim. Her sabah 2 saatimi kum zambaklarına ayırıyorum. Buraya gelerek, kumların arasından çıkan yeni zambakları bulup, etrafına taşlar örüyorum. Bazen yaptıklarımı görüp gelen birkaç kişi bana yardımcı oluyor. Ancak, bireysel çalışmalarla sonuç alınması mümkün değil. Yetkililerin bu konuya bir an önce el atmaları gerekiyor. Kum zambaklarının görüldüğü bu alan, mutlaka koruma altına alınmalıdır. Çünkü kum zambaklarının yaşayacağı başka bir alan kalmadı diye konuştu.
UYARI LEVHASI YAPILDI
Palamutbükü'ndeki 100 metrelik alanda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Karataş, İnsanlarımız çok duyarlı olmasına rağmen, maalesef kumların arasından başını uzatmaya çalışan minik zambakları görmeden basıp ezebiliyorlar. Bu nedenle görebildiklerimizin etrafını taşlarla çeviriyoruz. Bu alanda çadır kurmak, dolaşmak, havlu serip yatmak doğru değil. Palamutbükü'nün gözbebeği olan bu zambakları, hep beraber korumalıyız. Belediye Başkanımız Gürsel Uçar ile görüştük. İlk etapta üzerlerinde, 'iki günlük zevk için çadır kurma, nesli tükenmekte olan kum zambaklarını öldürme' yazılı 4 uyarı tabelası yaptırıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi.

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