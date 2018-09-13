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Datça'da kum zambakları zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde her yıl eylül ayıyla birlikte deniz kenarındaki taşlık alanlarda ortaya çıkan mis kokulu kum zambaklar, bir kez daha açtı.

Datça'da kum zambakları zamanı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde her yıl eylül ayıyla birlikte deniz kenarındaki taşlık alanlarda ortaya çıkan mis kokulu kum zambaklar, bir kez daha açtı.
Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve 2 kilometre uzunluğunda olan Palamutbükü sahilinin sadece 100 metrelik çok küçük bir bölümünde hayata tutunmaya çalışan kum zambakları, bu yıl da kendini gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu sene de doğa sevdalıları, zarar görmemeleri için zambakların etrafını taşlarla çevrirerek korumaya aldı. Bu yıl tek damla yağmurun dahi düşmediği eylül ayında, kuraklığa inat çakıl taşlarının arasından birer, ikişer gün yüzüne çıkan kum zambaklarının adeta yaşam mücadelesi verdiği gözlendi. Dünyada çok ender görülen bitki türleri arasında yer alan ve giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambaklarının varlıklarını sürdürebilmesi için köklü tedbirler alınmasını isteyen vatandaşlar yetkililere çağrı yaptı.
YAŞAM ALANLARI DARALIYOR
Bu biktinin gönüllü koruyucularından emekli bankacı Tacettin Karataş (64), kum zambaklarının yaşam alanlarının giderek daraldığını belirterek, "Sahillerdeki işgal artarak devam ediyor. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar, 2 kilometrelik Palamutbükü Sahili'nde kum zambaklarının açmadığı tek bir yer bile yoktu. Bugün sadece 100 metrelik çok küçük bir alanda kum zambaklarını görüyoruz. Eğer bunları da yok edersek, gelecek nesiller kum zambaklarının sadece fotoğraflarda görecekler" dedi. Kum zambaklarının ayaklar altında ezilmelerini önlemek amacıyla, gönüllü doğa dostlarıyla beraber etrafını taşlarla çevirdiklerini belirten Karataş, kaymakamlık ve belediye tarafından bölgeye uyarı levhalarının konulması gerektiğine dikkat çekti.
HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Datça'ya ailesiyle birlikte tatil için gelen Gözde Göncü (24) ise, bir aylık ömürleri olan kum zambaklarını korumak için herkese görev düştüğünü belirterek, "Biz elimizden geldiğince etraflarını taşla çevirip, korumaya alıyoruz. Herkes lütfen dikkat etsin. Bastığınız yerde yeni filizlenen bir kum zambağı olabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Datça'da kum zambakları zamanıDatça'da kum zambakları zamanıDatça'da kum zambakları zamanıDatça'da kum zambakları zamanı

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