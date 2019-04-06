Datça'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine Datça'da denizciler, teknelerini iskelelere bağladı. Bugün saat 13.00'te etkisi hissedilen rüzgar nedeniyle denizciler teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı teknelerin halatları koptu. Kopan halatlar, denizciler tarafından elbirliğiyle onarılarak, yeniden bağlandı.

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