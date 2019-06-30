Datça'da makilik alanda yangın (5)

YANGIN S\u00d6ND\u00dcR\u00dcLD\u00dc\nMu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esinde, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7\u0131kan ikinci yang\u0131n da ekiplerin m\u00fcdahalesi sonucu saat 06.00 s\u0131ralar\u0131nda s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Sald\u0131r\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan s\u0131n\u0131rda s\u0131cak geli\u015fme!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kyto\u2019da "Hazineler ve Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu\u2019nda Lale Gelene\u011fi" sergisini ziyaret etti
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