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Datça'da Manga rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

MANGA, Muğla'nın Datça ilçesindeki konserde hayranlarını coşturdu.

Datça'da Manga rüzgarı

DATÇA (Muğla), (DHA)- MANGA, Muğla'nın Datça ilçesindeki konserde hayranlarını coşturdu.
Yeni albüm hazırlığı içerisinde olan ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden Manga, bir organizasyon şirketinin düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında Datça'da hayranlarıyla buluştu. Datça Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grup, eylül ayında çıkacak yeni albümlerinde yer alan 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile' isimli şarkıyı seslendirdi. Grup, özel sahne şovlarıyla da dikkati çekti. Grubun solisti Ferman Akgül, konserin bir bölümünde şapkasıyla hayranının 'maNga' yazılı bandını değiş tokuş yaptı. Grup çok sevilen 'Hayat Bu İşte' parçasını da seslendirip konseri izleyenlerden yoğun alkış alınca, "İlginize teşekkür ederiz. Bu şarkı bence İstanbul'u en iyi anlatan şarkıdır" dedi. 2 saat süren konserlerinde bazı şarkılarını hayranları ile söyleyen grup, bu akşam da Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.

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Datça'da Manga rüzgarıDatça'da Manga rüzgarıDatça'da Manga rüzgarıDatça'da Manga rüzgarı

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