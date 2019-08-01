Datça'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demirtaş (25) ile beraberindeki arkadaşı Sedat İlkan (20) yaralandı. Demirtaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Datça- Marmaris Karayol'unun 15'inci kilometresinde saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Mustafa Demirtaş'ın kullandığı 48 Y 1104 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan Yavuz Öner'e (35) ait 34 BBL 630 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Demirtaş, araç içinde sıkıştı. Beraberinde bulunan arkadaşı Sedat İlkan da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Demirtaş'ı sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Demirtaş, ağır yaralı oalarak ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan Sesat İlkan'a ise olay yerinde müdahale edildi. Tedaviye alınan Mustafa Demirtaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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