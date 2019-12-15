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Datça'da otomobil takla attı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 01.35'te Kazım Yılmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı 48 R 4872 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Çepikkurt, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki bir markette çalışan arkadaşı Alican Berk Şit ise (20) ağır yaralandı. Şit, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Çepikkurt'un cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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