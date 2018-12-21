HABER

Datça'da pansiyon yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, pansiyonda hasar meydana geldi. Dün gece, Eski Datça Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Özge Yenal'a (32) ait pansiyonun giriş kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, otelin bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınarak söndürüldü. Tek katlı ve 15 odalı pansiyon kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu, kendilerine ulaşan yangın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Pansiyonda girişi ve çatıda büyük bir yangın mevcuttu. İtfaiye ekipleri otelin ön ve arka tarafından alevlere müdahale etti. Bizde kendilerine yardımcı olduk. Otelde hasar meydana geldi. İçeride ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Bursa'da dehşet saçtı, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldıBursa'da dehşet saçtı, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralıYozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.