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Datça'da pastırma yazında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kasım ayında pastırma yazı yaşanırken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti.

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesinde kasım ayında pastırma yazı yaşanırken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Datça'da yaz bitmez dedirten görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, yaşlısı genci onlarca kişi denize girerek yazdan kalma havanın keyfini çıkardı. Plajlar, yaz günlerini aratmadı. İlçe merkezindeki mavi bayraklı Hastanealtı Plajı, deniz keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taştı. Sonbahar mevsimindeki güzel havayı görenler, bol bol yüzüp, güneşlendi. Plajda denizin tadını çıkaranlardan emekli öğretmen 62 yaşındaki Kemal Kara, Datça'da hava çok sıcak. Deniz çok güzel. Pastırma yazının tadını çıkarmaya çalışıyoruz diye konuştu. Datça'ya bu yıl yerleştiğini söyleyen emekli diş teknisyeni 50 yaşındaki Emel Gökhan, Kasım ayında ilk kez Datça'da bulunuyorum. Deniz gerçekten muhteşem. Kasım ayı sonuna kadar denize gireceğiz dedi. Datça'da tabelacılık yapan 58 yaşındaki Sezai Abat ise, Datça'da yerleşik yaşayanların bu aylarda denize girmelerinin olağan olduğunu belirterek, Harika bir deniz var. Bundan iyisi Şam'da kayısı, Çok güzel diye konuştu.

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