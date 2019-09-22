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Datça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup sanatçı, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde, (UKKSA) karma sergi açtı.

Datça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup sanatçı, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde, (UKKSA) karma sergi açtı.
Datça'nın Yaka Mahallesi'nde, restore edilen eski bir okul binasında 9 yıl önce sanatseverler tarafından imece usulü kurulan UKKSA'da sanat buluşmaları devam ediyor. 'Göç ve Kimlikler' temasıyla bu yıl 10 Nisan'da başlayarak 31 Ekim'e kadar devam edecek olan 9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında, ulusal ve uluslararası yüzlerce sanatçıya ev sahipliği yapan UKKSA, bu kez Datçalı sanatçılara kapılarını açtı. Sergide, yaşamlarını Datça'da sürdüren 16 sanatçının resim, seramik ve fotoğraflardan oluşan 44 eseri yer alıyor. Serginin açılış kokteyline kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Datçalı Ressam Yasemin Özen Gök sergiye katılan sanatçılar adanı yaptığı konuşmada, UKKSA'da böyle bir sergide Datçalı sanatçılar olarak bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Gök, "UKKSA, Datça'da sanat adına çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Kendi adıma söylemem gerekirse, burası akademi yıllarında, gençliğimde ve mutlu zamanımda hissettiklerimi bana tekrar yaşatıyor" dedi.
SERGİNİN ANA TEMASI 'GÖÇ VE KİMLİKLER'
Sergide, festivalin bu yılki ana teması, 'Göç ve Kimlikler' doğrultusunda eserlere yer vermeye özen gösterdiklerini ifade eden Gök, "Ülkemizde son yıllarda sıkça görülen mülteci olaylarında, vatanlarından ayrılan, yollarda ölen, denizlerde boğulan insanların acısı, hüznü biz sanatçıların da yüreklerini yakıyor. Çalışmalarımızda işte bu hüznü temel almaya gayret ettik. Eserlerde, vatanlarından koparılan insanların ezilmişliğini, göç yollarında yaşanan kaosları yansıtmaya çalıştık. Dilerim gelecekte bu göçler olmayacak, insanlar ölmeyecek, çocuklar boğulmayacak" dedi.
UKKSA'da 5 Ekim tarihine kadar açık kalacak olan sergide eserleri yer alan sanatçılar şunlar:
"Serap Riedel, Mine Soral, Tamer Ertuna, Engin Erkaya, Sema Boyancı, Funda Tarakçıoğlu, Yasemin Özen Gök, Volkan Akmeşe, İdil Berf, Nesrin Mamati, Zeynep Bozoğlu, Özbilen Gökgöl, Zeynep Şankaynağı, Gaye Özen, Aysel Gül, Oğuz Tığlı."

FOTOĞRAFLI

Datça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtıDatça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtıDatça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtıDatça'da sanatçılar, 'Göç ve kimlikler' temalı sergi açtı

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