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Datça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, el işi ürünler yaparak, aile ekonomisine katkıda bulunan bir grup kadın, malzeme ihtiyaçlarını daha ekonomik yollardan elde edebilmek için 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganıyla değiş tokuş uygulaması başlattı.

Datça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, el işi ürünler yaparak, aile ekonomisine katkıda bulunan bir grup kadın, malzeme ihtiyaçlarını daha ekonomik yollardan elde edebilmek için 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganıyla değiş tokuş uygulaması başlattı. Cumartesi günleri 'Kadın Pazarı'nda bir araya gelen kadınlar, kullanmadıkları çeşitli malzeme ve eşyaları değiştirerek, ceplerinden para çıkmadan değerlendiriyor.
Datça'da pazartesi günleri kurulan 'Kadın Pazarı'nda, el emeği ürünlerini satışa sunan kadınlar, malzeme ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla eski yöntemi yeniden canlandırdı. Eskilerin 'takas' diye adlandırdığı yöntemle evlerinde kullanmadıkları kumaşlardan yün ipliklere, keçeden deniz kabuklarına kadar bazı eşyaları ücretsiz değiştiren kadınlar, her ayın ilk cumartesi günü bir araya gelip, yeni uygulamanın öncülüğünü yapıyor. Sosyal medya ortamında örgütlenen kadın üreticilere, Datça'da yaşayan yabancılardan da destek geldi. Türkiye'ye gelirken, beraberinde getirdikleri kıyafetten çeşitli kataloglara kadar pek çok eşyayı bedelsiz olarak pazara getiren Alman ve İngilizler, uygulamaya hayran kaldı.
SENİN ÇÖPÜN, BENİM HAZİNEM
Proje koordinatörü Deniz Kırımsoy Denge (51), 'Senin çöpün, benim hazinem' diyerek, yola çıktıklarını belirtip, "Datça'da, özellikle el işi ürünler yaparak, aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlara destek olmak amacıyla bu projeyi başlattık. El emeği ürünler yaparken, birtakım malzemelere ihtiyaç oluyor. Evlerimizde hiç yararlanmadığımız, kıyıda, köşede atıl duran bazı eşyaların üretimde kullanabileceğini düşündük. Bu eşyaları ekonomiye kazandırmak istedik. Böylelikle daha az harcamayla farklı ürünlerin ortaya çıkması sağlanacak. Elimize geçen parçalardan var olmayan şeyleri yaratabilmek kaygısıyla hareket ediyoruz. İlk kez takas pazarı kuruldu. Her ayın ilk cumartesi günleri bu pazarı kurmayı planlıyoruz. Umarım katlanarak daha geniş kitlere ulaşırız" diye konuştu.
'Takas pazarı'na evinde kullanmadığı malzemeleri getiren Datçalı kadınlardan Emel Eratlı (56), "Mükemmel bir uygulama hayata geçiriliyor. Doğrusu değiş tokuşu, takası hep hayal ederdim. İlk kez gerçekleştirme olanağı bulduk. Evlerimizde işi yarayan malzemeler birinin ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda evimizdeki fazla eşyalardan da kurtulmuş oluyoruz. Burada para alışverişi yapmıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Datça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisiDatça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisiDatça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisiDatça'da 'Senin çöpün, benim hazinem' sloganlı pazara turist ilgisi

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