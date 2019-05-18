Datça'da sürüklenen bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik botları sürüklenen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça sınırındaki Hisarönü Körfezi'nde devriye görevi yürüten Güney Grup Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.30 sıralarında, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Datça'nın Kurucubük mevkiinde motor arızası yaparak sürüklenen lastik botu tespit etti. Lastik bottaki 8'i Suriye, 3'ü Mısır, 1'i Filistin, 1'i Irak ve 2'si Afrika uyruklu toplam 15 kaçak göçmen kurtarıldı. Güney Grup Sahil Güvenlik Datça Komutanlığı'na getirilen, aralarında kadınların da bulunduğu grup, kimlik tespit işlemleri sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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