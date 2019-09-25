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Datça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 19:16 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, bir bölümü karada bir bölümü de Datça açıklarındaki lastik botta olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı.

Datça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, bir bölümü karada bir bölümü de Datça açıklarındaki lastik botta olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı.
Datça'nın Kalemlik mevkisinde, saat 01.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi'nce karada kaçak göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerince, karada beklemekte olan, 19'u Suriye, 12'si Filistin uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için Datça Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi.
Aynı saatlerde, bu kez Datça'nın AKTUR Tatil Sitesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince, lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Durdurulan botta, 15'i Suriye, 3'ü Irak, 2'si Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla Datça limanına getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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Datça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandıDatça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandıDatça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı

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