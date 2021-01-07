Datça’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Datça İlçe Merkezi’nde F.K ve G.Ç isimli şahısların ikamet etmiş olduğu yerde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. İkamette yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, iki şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

