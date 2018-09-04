Datça'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesine uyuşturucu madde getiren 2 kişi, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.
Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak' suçlarından daha önce 3 kez adli işlem yapılan ve halen bu suçlardan yargılanan Tuna Ç.'nin (28), Marmaris'ten tedarik edeceği uyuşturucu maddeyi satmak üzere Datça'ya getireceğini öğrendi. Ekipler, Datça- Marmaris yolunun 15'inci kilometresinde, Kızlan Mahallesi Uşaklılar Sitesi mevkisinde dün önlem aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi. Saat 19.30 sıralarında, 48 R 3616 plakalı otomobili durduran ekipler, arama yaptı. Otomobilde bulunan Tuna Ç. ile Aransel A. (28) gözaltına alındı. Otomobilin sol arka koltuk alt döşemesinin arasına sıkıştırılmış 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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