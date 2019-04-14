Datça'da yüzlerce kişi doğada koştu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Run Datça' koşusu, yüzlerce sporcunun katılımı ile yapıldı.

Datça'da bir grup genç tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğine, 3. Run Datça'ya her yaştan profesyonel ve amatör toplam 690 koşucu katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere dört farklı kategoride yapıldı. Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda genel klasmanda erkeklerde birinciliği Ömer Oklu, ikinciliği Hasan Sari, üçüncülüğü ise Barış Bülbül elde etti. 21 kilometre kadınlarda ise genel klasmanda Aysun Karaoğlu birinciliği kazanırken, Itır Uz ikinci, Ayşegül Şentürk üçüncü oldu. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ödülleri Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar tarafından verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ödül dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Datça'da sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Datça sadece yazları değil, 12 ay ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizin ender bölgelerinden biridir. Bugünü, ömrünüze bir gün daha ömür katacak gün olarak değerlendirin. İyi ki geldiniz. Gelecek yıl sizleri tekrar bekliyoruz" dedi.