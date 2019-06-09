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Datça'da zincirleme trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Datça- Marmaris karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Şefik Keleş (43), yönetimindeki 48 DS 041 plakalı otomobiliyle, yolun sol tarafında bulunan restoranın bahçesine girmek için manevra yaptı. Bu sırada peşinden gelen Osman Cırıt (41), Keleş'e çarpmamak için yönetimindeki 48 R 0380 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Cırıt'ın otomobili önce yol kenarında duran ve ana yola çıkmak için uygun anı bekleyen Sebahattin Altınay'ın (39) kullandığı 64 BH 550 plakalı otomobile ardından da savrularak Keleş'in otomobiline çarptı. Kazada sadece sürücülerden Şefik Keleş hafif yaralanırken, diğerleri yara almadan kurtuldu. Yaralı Keleş, ambulansla, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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