Datça'daki yangın, elektrik kablolarından çıkmış

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA Valiliği'nce Datça'daki makilikte cumartesi günü 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı açıklandı.

Muğla Valiliği'nden Datça ilçesindeki makilikte 29 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan ve 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangının, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilerek, "Datça ilçesi Palamutbükü Mevkii'nde çıkan orman yangınında, üzerinde ağaç ve maki bulunmayan otluk ve bir kısım çalılık 20 hektar alan zarar görmüştür. Olay yerinde yapılan araştırma neticesinde yangının trafodan baz istasyonlarına elektrik nakli yapan kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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