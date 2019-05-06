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Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, sahurda davul çalma geleneğini bir kadın davulcu yaşatıyor. Datça'nın tek davulcusu olan, bir çocuk annesi Özlem İsar (42), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sokakları dolaşıp, ramazan manileri eşliğinde davul çalıp, Datçalıları sahura kaldırıyor.

İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık yapan, sürücü kursunda çalışan, sonrasında eşinden boşanan bir çocuk annesi Özlem İsar, bir yıl önce Datça'ya yerleşip, müzisyenliğe başladı. Datça'nın eğlence gecelerinde çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem' adıyla herkesi kendine hayran bırakan İsar, geçen yıl ilk kez ramazan davulcuğu yaparak, farklı bir deneyim yaşadı. Datça'da yıllarca adeta unutulmaya yüz tutan ramazan davulculuğu geleneğini tekrar hatırlatan İsar, halkın isteği üzerine bir kez daha davulu ile ilçenin sokaklarını arşınlamaya başladı.

Datça'da, ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden İsar, "Geçen yıl çok olumlu tepkiler aldık. Bir zamanlar ramazan gecelerinin olmazsa olmazı olan ramazan davulcularını, halkımız çok özlemiş. Gelen talep üzerine bu yıl da davulumla Datça'nın sokaklarını giydiğim bindallı ile gezip, insanları sahura kaldıracağım. İlçe merkezinde İskele Mahallesi başta olmak üzere, Kızlan ve Eski Datça mahalleleriyle, Kargı Koyu'nda ramazan davulcusu olarak ben görev yapacağım" dedi.
Sahur için özel maniler hazırladığını ifade eden İsar, "Datça'nın yaşlı insanlarıyla görüşüyorum. Onlardan, geçmiş ramazanlarda söylenen manileri öğreniyorum. Bu yıl çok daha zengin bir mani repertuvarım oldu" diye konuştu. Özlem İsar'ın, Datça sokaklarında söylediği manilerden birkaçı şöyle:
"İşte geldi ramazan / Yanımdadır davulum her an / A benim Datça halkım / Sahur vakti haydi uyan", "Akşam ezanı dinlemek /Sahur vakti yemek yemek / Ramazana mahsus şeydir / Gece davulcu dinlemek", "Hava sıcak terlerim / Birçok mani derlerim / Davet verdim bu akşam / Datça halkını beklerim", "Kavuştuk ramazana / Hem de büyük ihsana / Bu ayda oruç tutmak / Huzur verir insana", "Besmeleyle çıktım yola / Selam verdim sağa-sola / A benim Datça halkım / Ramazanınız mübarek ola"

SPONSORU VAR

SPONSORU VAR
Davulcu Özlem'in üç mahalleye birden zamanında yetişebilmesi için, Nazilli'deki bir doğal kaynak suyu şirketi kendisine sponsor oldu. Bir ay süreyle Datça'nın sokaklarını dolaşacağı kamyonet ile yakıt masrafının bu firma tarafından karşılanacağını ifade eden İsar, firma yetkililerine teşekkür etti. (DHA)
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