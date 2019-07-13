HABER

Datça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

İNGİLİZ arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak İngiltere'ye götürülen ve halen British Museum'da sergilenen 'Knidos aslanı' ile 'Demeter heykeli'nin Türkiye'ye iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Datça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyası

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- İNGİLİZ arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak İngiltere'ye götürülen ve halen British Museum'da sergilenen 'Knidos aslanı' ile 'Demeter heykeli'nin Türkiye'ye iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu'nun (73) öncülünde başlatılan imza kampanyası, ilgi gördü. Datça Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde başlatılan kampanyaya 4 saat içerisinde, aralarında bir İngiliz çiftin de bulunduğu 250 kişi imza verdi. Datça'da 10 yıldır yerleşik olarak yaşayan Jim Persons (71), eşi Marguerite Persons (70) ile birlikte dilekçeye imza atarken, az Türkçesi ile "Her şey yerinde güzel. Aslan burada olmalıdır" diye konuştu.
Datça'da tatil amacıyla bulunan ve kampanya imza verenlerden hemşire Gülşah Süngü (34), "Bize ait olan, bizim kültürümüze, topraklarımıza ait olan bir tarihi varlığın tekrar ülkemize dönmesini istiyorum. Knidos aslanının, İngiltere'de sergilenmesine gönlüm razı değil. Tekrar, ait olduğu topraklara geri gelmesini canı gönülden istiyorum. Böyle bir kampanyaya seve seve gönülden imza verdim" dedi.
YABANCI ÜLKEDE SERGİLENMESİ İÇİMİZİ ACITIYOR
Kampanyayı başlatan Ertuğrul Karslıoğlu ise, Knidos aslanı ile Demeter heykelinin yaklaşık 160 yıldır yabancı ülkede sergileniyor olmalarının, içler acısı bir durum olduğunu söyledi. Knidos aslanının Türkiye'ye getirilmesi konusunda daha önceki yıllarda benzer çalışmaların yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, "Tüm girişimler sonuçsuz kalmış olsa bile yerel halk ısrarla, Knidos aslanının Datça'ya getirilmesini istiyor. Ben, bu düşünceyi yeniden gündeme getirmek istedim. Bir belgeselcinin görevi kendi kültürüne, tarihine sahip çıkmak ve güncel hale getirmektir. Çünkü belgesel toplumun hafızasıdır. Bu hafızada boşlukların doldurulması gerekir. Knidos aslanı da bu manada çok değerli kültürel varlığımızdır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Datça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyasıDatça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyasıDatça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyasıDatça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyası

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
15 Temmuz treni İstanbul'a geldi15 Temmuz treni İstanbul'a geldi
Bakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki salıncak kirliliğine dikkat çektiBakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki salıncak kirliliğine dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Doğadan ayrı kalamayanlar! Burası tam size göre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.