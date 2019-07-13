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Datça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

İNGİLİZ arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak İngiltere'ye götürülen ve halen British Museum'da sergilenen 'Knidos aslanı' ile 'Demeter heykeli'nin Türkiye'ye iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- İNGİLİZ arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak İngiltere'ye götürülen ve halen British Museum'da sergilenen 'Knidos aslanı' ile 'Demeter heykeli'nin Türkiye'ye iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu'nun (73) öncülünde başlatılan imza kampanyası, ilgi gördü. Datça Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde başlatılan kampanyaya 4 saat içerisinde, aralarında bir İngiliz çiftin de bulunduğu 250 kişi imza verdi. Datça'da 10 yıldır yerleşik olarak yaşayan Jim Persons (71), eşi Marguerite Persons (70) ile birlikte dilekçeye imza atarken, az Türkçesi ile "Her şey yerinde güzel. Aslan burada olmalıdır" diye konuştu. Datça'da tatil amacıyla bulunan ve kampanya imza verenlerden hemşire Gülşah Süngü (34), "Bize ait olan, bizim kültürümüze, topraklarımıza ait olan bir tarihi varlığın tekrar ülkemize dönmesini istiyorum. Knidos aslanının, İngiltere'de sergilenmesine gönlüm razı değil. Tekrar, ait olduğu topraklara geri gelmesini canı gönülden istiyorum. Böyle bir kampanyaya seve seve gönülden imza verdim" dedi. YABANCI ÜLKEDE SERGİLENMESİ İÇİMİZİ ACITIYOR Kampanyayı başlatan Ertuğrul Karslıoğlu ise, Knidos aslanı ile Demeter heykelinin yaklaşık 160 yıldır yabancı ülkede sergileniyor olmalarının, içler acısı bir durum olduğunu söyledi. Knidos aslanının Türkiye'ye getirilmesi konusunda daha önceki yıllarda benzer çalışmaların yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, "Tüm girişimler sonuçsuz kalmış olsa bile yerel halk ısrarla, Knidos aslanının Datça'ya getirilmesini istiyor. Ben, bu düşünceyi yeniden gündeme getirmek istedim. Bir belgeselcinin görevi kendi kültürüne, tarihine sahip çıkmak ve güncel hale getirmektir. Çünkü belgesel toplumun hafızasıdır. Bu hafızada boşlukların doldurulması gerekir. Knidos aslanı da bu manada çok değerli kültürel varlığımızdır" dedi.

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