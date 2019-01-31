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Datça'ta zifte bulanmış deniz kaplumbağası tedavi edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Datça'ta zifte bulanmış deniz kaplumbağası tedavi edilecek

Muğla'nın Datça ilçesinde, zifte bulanmış halde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağası, zeytinyağı ile temizlendikten sonra İztuzu Plajı'ndaki merkezde tedavi altına alındı.

Kum zambaklarını incelemek için Datça'ya giden Deniz İkizler, Özge Denizci, Hakan Gürer ve Rıza Temir, Gebekum mevkisinde zifte bulanmış halde yavru yeşil deniz kaplumbağası gördü.

Gençler, "Nadir" adını verdikleri "Chelonia Mydas" türü deniz kaplumbağasını zeytinyağı ile temizleyip bir kaba koyarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim etti.

Burada da ıslak havluya sarılarak tedavisi yapılan deniz kaplumbağası, Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'ndaki merkezde gözetim altına alındı.

Yaklaşık 1 yaşında ve 162 gram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının reflekslerinin normal, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

DEKAMER yetkilileri de duyarlı davranışta bulunan İkizler, Denizci, Gürer ve Temir'e teşekkür etti.

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