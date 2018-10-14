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Datça'ya 'sarıca yaz' geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesi sakinlerinin 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları ekim ayında, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi sakinlerinin 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları ekim ayında, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Türkiye genelinde soğuk havanın etkisini göstermeye başladığı günlerde, Datça'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye kadar yükseldi. Bunun üzerine vatandaşlar, kendini sahillere attı. İlçe merkezindeki mavi bayraklı Hastanealtı plajı, deniz keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taştı. Sıcak ve güneşli hava, özellikle dönüş hazırlığındaki yazlıkçıların yüzünü güldürdü. Yaz bitti derken, güneşli günlerle karşılaşan yazlıkçılar, dönüş yolculuklarını erteledi. İlçe merkezindeki Hastanealtı plajında bol bol yüzüp, denizin keyfini çıkardı. Yılın 6 ayını Bursa'da geçiren Osman Açıkel (60), bu yıl dönüş yolculuğunu kasım ayına ertelediklerini belirtirken, "Bu mevsim, temmuz ve ağustos ayından bile dahi iyi oluyor. Deniz suyu 25 derece, dışarısı 26-27 derece civarında seyrediyor. Aralık ayında bile denize girenler oluyor. Meraklılarına tavsiye ederim" dedi. Ankaralı yazlıkçı Ahmet Özcan (56) ise ekim ayında ilk kez Datça'da kaldıklarını söylerken, "İyi ki dönmemişim. Ekim ayında 'sarıca yaz' keyfini yaşamak bir başka oluyor" dedi. Datça'da yerleşik olarak yaşayanlardan Fatih Gödek (58), "Datça'nın sarıca yazını yaşamaktayız. Burada kasım ayı sonlarına kadar denize giriyoruz. Bu mevsimde deniz, yaz aylarından daha mükemmel" diye konuştu.

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