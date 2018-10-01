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DAÜ 'Araf'ta Yaşam' Sergisi Başbakan Erhürman tarafından açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından 2018

DAÜ 'Araf'ta Yaşam' Sergisi Başbakan Erhürman tarafından açıldı

LEFKE,(DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından 2018 DAÜ 'Araf'ta Yaşam' Sergisi Başbakan Erhürman tarafından açıldıDAÜ 'Araf'ta Yaşam' Sergisi Başbakan Erhürman tarafından açıldı

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