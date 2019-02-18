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DAÜ, TSE 'İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 'OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini aldı.

DAÜ, TSE 'İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini aldı

İSTANBUL, (DHA) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 'OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini aldı.

TSE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Müdürü Ahmet Kemal Kızıltan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek 'OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini takdim etti.

18 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarete, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz ve DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı katılım sağladı.

KKTC’DEKİ İLK ÜNİVERSİTE

Ziyaret sırasında konuşan Ahmet Kemal Kızıltan, TSE tarafından gerçekleştirilen ve dokuz gün süren denetimler sonucunda DAÜ’nün “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” belgesini almaya hak kazandığını vurgulayarak DAÜ’nün kalitesinin bir kez daha tescillediğini belirtti. DAÜ’nün iş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirilen KKTC’deki ilk üniversite olduğunu söyleyen Kızıltan, DAÜ’yü başarısından dolayı tebrik etti.

YENİ HEDEF ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK

Prof. Dr. Necdet Osam, kalite belgesini almaktan dolayı son derece memnun olduklarını belirterek DAÜ’nün 2015 yılından beri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002-2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında belgelendiğini bildirdi. Prof. Dr. Osam, 'OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesi ile de kalitesini tescillemeye devam ettiğinin altını çizerek kalitenin bir bütün olduğunu ve yeni hedeflerinin ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak olduğuna vurguladı.

DAÜ, TSE 'İş Sağlığı ve Güvenliği' belgesini aldı

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