Araştırmacı-yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun barışın ve kardeşliğin olduğu, kavganın ve kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı bir Türkiye hayali vardı." dedi.

Orta Doğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla tanınan Öznur, Alperen Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Grand Moni Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nda Çanakkale ve 57. Alay ruhu olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun birlikte bir Türkiye hayali olduğunu ifade eden Öznur, "Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si ile Sünni'si ile bir hayalim var diyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun barışın ve kardeşliğin olduğu, kavganın ve kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı bir Türkiye hayali vardı. O hayalini defnedileceği gün Türkiye'yi bir araya getirerek yaptı." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Azerbaycan'da, Ermenilere karşı mücadele verdiğini belirten Öznur, "Muhsin Yazıcığlu 1993'te Azerbaycan'da, Bakü'de cephedeydi. Rusya'nın desteklediği Ermeni çeteler Hocalı’da katliam yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu Hocalı katliamından sonra Elçibey ile birlikte Bakü'de cephedeydi. Sırplar, Bosna'da katliam yaparken bu ülkede bir liderin sesi çıkıyordu o da Muhsin Yazıcıoğlu idi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı mücadele ve cefa ile geçti." ifadesine yer verdi.