"Dava Filistin" oyunu başkentte sahnelendi

Yön Sanat Atölyesi bünyesinde tiyatro eğitimi alan engelliler ile suça sürüklenmiş ve rehabilite edilen gençler, başkentli sanatseverler için "Dava Filistin" oyununu sahneledi.

MEB Şura Salonu'nda sergilenen oyunda, Filistin halkının yıllardır verdiği var oluş mücadelesi ve İsrail askerlerinin Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet olayları ele alındı.

Başkentli sanatseverlerin ilgi gösterdiği ve Mustafa Türker, Nazım İriç ile Aytaç Işık'ın sahne aldığı oyunun bazı bölümlerinde duygusal anlar yaşandı.

Turan Yılmaz'ın müzik direktörlüğünü yaptığı tiyatro oyununa, "Ben Kudüs"üm şiiriyle Dursun Ali Erzincanlı da destek verdi.

Yönetmen Erdem Öksüz, yaptığı konuşmada, 2010 yılından bu yana engelli ve madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tiyatroyu araç olarak kullandıklarını vurgulayan Öksüz, "Amacımız çocukların hayatlarına dokunmak. Bu uğurda da bugüne kadar, 9 yılda 5 farklı oyunla 75 bin kişiye ulaştık." diye konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, oyunu çok beğendiğini ve bu sayede Türkiye'nin mesajının Filistin halkına ulaştığını söyledi.

