Dava sonuçlandı, Şoförler ve Otomobilciler Odası akaryakıt istasyonunu tahliye ediyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Konak Belediyesi, yeni hizmet binası yapmak için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'na kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun tahliyesi konusunda açtığı ve itiraz üzerine tekrar görülen davada, haklı bulundu. Mahkemenin kararının ardından Oda tahliye işlemini başlattı.

Konak Belediye Meclisi, yeni hizmet binası yapmak için mülkiyeti Belediyeye ait olan Yenişehir semt pazarının yanındaki akaryakıt istasyonu için tahliye kararı aldı. Şoförler ve Otomobilciler Odası'na kiraya verilen istasyonun tahliyesi, Odanın itirazı üzerine gerçekleştirilemedi. Şoförler ve Otomobilciler Odası, sözleşme süresinin imzalanan ek protokolle 2020 yılına kadar uzatıldığını öne sürerek, istasyonu tahliye etmedi. Bunun üzerine Konak Belediyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'na karşı, İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Belediyeyi haklı bularak istasyonun tahliyesine karar verdi.

Odanın itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, dosyayı inceledi. Mahkeme de Konak Belediyesi'ni haklı bularak, akaryakıt istasyonunun tahliyesine hükmetti. Kararın ardından, Oda istasyonda tahliye işlemine başladı.

FOTOĞRAFLI



