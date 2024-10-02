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  4. Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

02.10.2024 15:45
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Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

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02.10.2024 15:45
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Kamuoyunun yakından takip ettiği Sinan Ateş davasında geçen gün, cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı mahkeme salonunda silah işareti yaparak gazetecileri hedef almış ve tehdit etmişti. Davanın dün gerçekleştirilen duruşmasında ise tutuklu sanıklardan Sinan Kurt CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik hakaretlerde bulundu. Bugün ise duruşmanın olduğu sırada dışarıda Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan şahıs orada bulunan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, verilen arada tutuksuz sanık Zekeriya Asarkaya Ateş ailesine saldırdı. Saldırıdan Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş de etkilendi. Saldırgan gözaltına alınırken konuyla ilgili olarak Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş açıklamada bulundu.

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"BENİ ÖLDÜRSEYDİ NE OLACAKTI?"

Ateş yaptığı açıklamada, "Biz bunun yaşanacağını söylediler. Bize saldıracaklarını söyledik. Bir genel başkanın yanında saldırdılar bize. Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum, sinyallerini verdiler. Beni öldürseydi ne olacaktı?
Bütün gün o kadar çok şeye maruz kaldık ki! Sustuk, yaşadığımız her şeye karşı sustuk. Ne yapalım? Hiç sesimizi çıkarmayalım, Sinan Ateş öldürüldüğü yerde kalsın, biz de susalım. Burada hepimiz birer birer ölüyüz; konuşma, yaşama hakkımız yok. Sizlerin de bizler gibi can güvenliği yok. Can güvenliğimiz tehlikeye atılırsa bizler de gerekli her şeyi yapacağız" dedi.

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"SALDIRGAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Öte yandan Sözcü Muhabiri İlknur Yağumli de olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yağumli yaptığı açıklamada "Salon bahçesinde otururken Selma Ateş'e saldırdı kimliği belirsiz bir kişi. Remzi Çayır ve pek çok siyasetçi de oradaydı. Şu an hem aile hem de avukatlar bu olayın olacağını biliyorduk diyor. Saniye Ateş de sinir krizi geçirdiği için ambulansa götürülüyor. Saldıran kişi gözaltına alındı. Saldıran kişi beyaz kapüşonlu bir kişi" dedi.

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"YARIN ATEŞLİ SİLAH KULLANILMAYACAĞI MEÇHUL"

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ateş yaptığı açıklamada, “Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul. Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler" ifadelerine yer verdi.

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"BUNU YAPANLAR SOKAKTA YALNIZ YÜRÜRKEN NELER YAPMAZ"

Fiziki müdahale gerçekleştiğinin altını çizen Ateş, "Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı? Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz. Sinan’ı aldılar, Musa Baba’mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Anne’mizde mi, Sinan’ın kardeşlerinde mi? Soyumuzu mu kurutacaklar? Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?" dedi.

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"SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

Olayların ardından gazeteci Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailenin yanına gittiğini aktardı ve şu ifadelere yer verdi: "Sinan Ateş’in annesi de tansiyonu yükseldiği için hastaneye götürüldü. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan ailenin yanına gitti"

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Anahtar Kelimeler:
dava Sinan Ateş
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