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1 saat önce

Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

Olay yerinde yaşananları aktaran Sözcü Muhabiri İlknur Yağumli ise yaptığı açıklamada "Salon bahçesinde otururken Selma Ateş'e saldırdı kimliği belirsiz bir kişi. Remzi Çayır ve pek çok siyasetçi de oradaydı. Şu an hem aile hem de avukatlar bu olayın olacağını biliyorduk diyor. Saniye Ateş de sinir krizi geçirdiği için ambulansa götürülüyor. Saldıran kişi gözaltına alındı. Saldıran kişi beyaz kapüşonlu bir kişi." dedi. Gazeteci Murat Ağırel, Selma Ateş’e yapılan saldırının ardından yaşananların görüntülerini paylaştı.

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