Davaların ne zaman biteceği artık belli olacak

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, bin 438 dava türü ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendiğini belirterek, "Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 aylık süreler belirlendi. Hukuk davalarının yüzde 87’si için 1.5 yılın altında yüzde 13’ü için ise 2 yıla kadar süreler öngörüldü" dedi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini arttırmak, tarafların, dava süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağını öngörmelerini sağlamak amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında her bir dava ve soruşturma için hedef süreler belirlendi ve bu süreler cumhuriyet başsavcılıklarına ve mahkemelere bildirildi.

Yargıda Hedef Süre uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle resmen başlarken, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Ankara Adliyesinde uygulamaya yönelik bilgiler verdi. Yargılama ve soruşturma hedef sürelerinin dava taraflarına resen tebliğ edilmeye başlandığını kaydeden Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik. Pilot uygulamalarını da gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi yargılama hedef süreleri 2018 yılı adli yıl başlangıcı ile UYAP ekranlarına yüklenmiş ve bu tarihlerden itibaren açılan soruşturma ve davalara hedef süre verilmiştir" diye konuştu.

Çekin, bin 438 dava türü ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendiğini dile getirerek, "Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 aylık süreler belirlendi. Hukuk davalarının yüzde 87’si için 1.5 yılın altında yüzde 13’ü için ise 2 yıla kadar süreler öngörüldü. Bazı dava türleri için örnek vermem gerekirse boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngördük" şeklinde konuştu.