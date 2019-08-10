İSTANBUL(AA) - İstanbul Adliyesi'ndeki bir dava dosyasının tarafı olan mimar Ferhunde A, dosyasına "Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi" imzasıyla rapor sunan bilirkişi Şefika K'nin İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu olduğunu ortaya çıkarınca savcılık soruşturma başlattı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bir davanın "davalı" tarafı olan mimar Ferhunde A, mahkemece bilirkişi olarak atanan "inşaat yüksek mühendisi" Şefika K. tarafından hazırlanan rapordaki unvanın doğru olmadığı duyumu üzerine harekete geçti. Mimar Ferhunde A, Boğaziçi Üniversitesine başvurarak, dava dosyasına "Boğaziçi Üniversitesi inşaat yüksek mühendisi" unvanıyla rapor sunan Şefika K'nin aslında bu unvana sahip olmadığını, bu nedenle disiplin soruşturması geçirdiğini öğrendi. Ferhunde A, Şefika K'nin Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında savunmasında söylediği, "Boğaziçi Üniversitesinde jeofizik mühendisliği ana bilim dalından aldığı "jeofizik mühendisi" unvanı ve inşaat mühendisliği ana bilim dalından aldığı "inşaat yüksek mühendisi" unvanıyla çalıştığı ayrıca yüksek lisans derecesini aldıktan sonra terfi ettiği" yönündeki ifadeleri üniversiteye ileterek, idari makamlara yapacağı başvuruda kullanmak üzere bu bilgilerin teyidini istedi.

Ferhunde A, üniversiteye sunduğu dilekçe eklerinde, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden aldığı, Şefika K'nin bu odaya kaydının bulunmadığını, lisans öğrenimini inşaat mühendisliği alanında yapan kişilerin inşaat mühendisi unvanını kullanabileceği ve inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların odaya üye olmakla yükümlü bulunduklarını bildiren cevabi yazıyı sundu. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığından da Şefika K. hakkında açılan disiplin soruşturmaları hakkında resmi bilgi alan Ferhunde A, Şefika K'nin "Jeofizik Mühendisi-İnşaat Proje Yönetimi Uzmanı" olduğu halde, hazırladığı bilirkişi raporunda "inşaat yüksek mühendisi" unvanını kullandığı gerekçesiyle "uyarma", bir başka soruşturma neticesinde raporlarında "jeofizik mühendisi" olmasına rağmen "bayındırlık uzmanı" unvanını kullandığının tespit edilmesi üzerine yine "uyarma" disiplin cezası aldığını içeren yazıyı Boğaziçi Üniversitesine gönderdi. Tüm bu bilgilerin ardından Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Şefika K'nin, İstanbul Üniversitesinde jeofizik mühendisiliği lisans eğitimini tamamladığını ve halen Boğaziçi Üniversitesinde Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis unvanlı kadroda görev yaptığını, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesindeki davada hazırladığı raporda "Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik-İnşaat Yüksek Mühendis" unvanı kullansa da kendisi adına Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi bulunmadığını yazılı olarak sundu.