Davalık olduğu inşaatçının ofisine arazi aracıyla daldı

HATAY, (DHA)- HATAY'da iş adamı A.Ş., borç-alacak yüzünden davalık olduğu inşaat firması sahibi S.Y.'nin ofisine arazi aracıyla daldı. Ofiste hasara neden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez ilçe Antakya'daki Cebrail Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak yüzünden husumet bulunan iş adamı A.Ş. ve inşaat firması sahibi S.Y. anlaşamayınca davalık oldu. Kendisine dava açılmasına tepki gösteren A.Ş., gece saatlerinde S.Y.'nin ofisinin önüne geldi. A.Ş., ofisin önündeki saksıyı kaldırdıktan sonra arazi aracıyla içeri daldı. Ofiste hasara neden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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