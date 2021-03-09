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  4. Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti

Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti

09.03.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Bolu’da bir vatandaş tehdit ve hakaret yüzünden davalık olduğu şahsı, 2 çocuğa kışlık mont alması şartıyla affetti.Bolu’da, geçtiğimiz yıl Bolu Adliyesi’ne ulaşan dava dosyalarının uzlaşma kapsamına giren bölümünde şikayetçi ve sanık arasında yüzde 75 oranında uzlaşma sağlandı.

Bolu’da bir vatandaş tehdit ve hakaret yüzünden davalık olduğu şahsı, 2 çocuğa kışlık mont alması şartıyla affetti.
Bolu’da, geçtiğimiz yıl Bolu Adliyesi’ne ulaşan dava dosyalarının uzlaşma kapsamına giren bölümünde şikayetçi ve sanık arasında yüzde 75 oranında uzlaşma sağlandı. Uzlaşma görüşmelerinde şikayetçi vatandaşların sanıklardan sosyal amaçlı isteklerde bulunması dikkat çekti. Uzlaşma davalarının birinde ise A.Ö. isimli vatandaş, kendisine tehdit ve hakarette bulunan F.A. isimli şahsın ihtiyaç sahibi 2 çocuğa kışlık mont alması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. A.Ö.’nün isteğini kabul eden F.A., tespit edilen 2 çocuğa kışlık mont alarak uzlaşmanın yerine getirilmesini sağladı.
Mehmetçik Vakfı’n bağış
Bir diğer davada ise basit tehdit ve hakaret suçlarından dolayı E.C.B.’den şikayetçi olan Y.Y., uzlaştırma görüşmelerinde E.C.B.’nin Mehmetçik Vakfı’na 511 lira para yatırmasını istediği. Y.Y.’nin isteğini kabul eden E.C.B.’nin Mehmetçik Vakfı’na 511 lira yatırması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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