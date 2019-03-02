"Davamız, gençleri geleceğe öz güvenle hazırlama davası"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir." dedi.
Oktay, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bolu'da, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Genç Kürsü Programına katıldı.
Bolu Ülkü Ocakları üyelerinin de katıldığı toplantıda Oktay, Bozkurt ve Rabia işaretleriyle karşılandı.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, Köroğlu'nun, Hayreddin Tokadi'nin, Akşemseddin'in, Ümmi Kemal'in torunlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Davalarının, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu en iyi yere, liderliğe taşıma davası olduğunu ifade eden Oktay, "Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Tarihini ve kültürünü bilen aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten ve sürekli daha da ileriye bakan, daha iyisini arzulayan, daha iyisi için gecesini gündüzüne katan bir gençlik arzu ediyoruz." dedi.
- "Cumhur İttifakı milletin kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır"
31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daima ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Siz gençlerimizin enerjisi, desteği yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. Daha güzel günlere, siz gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, esneklik ve tüm avantajları kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi inşallah çok daha güçlü bir icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Milletin gönlünde kurduğumuz Cumhur İttifakı ile 31 Mart seçimlerine birlik, beraberlik içerisinde giriyoruz." şeklinde konuştu.
Oktay, Cumhur İttifakı'nın, milletin bekası ve gençlere güçlü yarınlar hazırlamak için kurulduğunu kaydetti.
İttifakın Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin için destek sözü alan Oktay, "İnşallah 31 Mart akşamı başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.
- Gençlerin sorularını yanıtladı
Oktay, konuşmasının ardından Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ve Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ile gençlerin sorularını da yanıtladı.
Gençlerin 'Bizi nerede görmek istiyorsunuz?' sorusuna, Oktay, şu yanıtı verdi:
"Öyle bir miras var ki bizim üzerimizde, bu miras gerek bugün, gerekse geleceğe dönük istesek de istemesek de göz ardı edemeyeceğimiz bir miras. Yani bir gönül coğrafyamız var bizim. Fiziki sınırlarımız var ama fiziki sınırlarımızın çok ötesinde bir gönül coğrafyamız var. Biz, büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Türkiye'nin her şeye rağmen güvenli liman olması olmazsa olmazımız. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde ve hiçbir şartta Türkiye'ye meydan okumasına müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz de.
Sizlerden bizim en büyük beklentimiz, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışırken de sağına soluna bakmadan, 'ya niye o çalışmıyor da ben çalışıyorum?' durumuna girmeden. 'Evet, ben varım' diyebilecek şekilde çalışan bir nesil istiyoruz biz. 2019'da bizim en büyük kazancımız ne derseniz, ben öz güven derim. Gencinden yaşlısına, hatta 5-10 yaşındaki çocuklar da dahi 'yaparız' öz güveni var. Sakın ola ki o öz güveni yitirmeyin."
Programın ardından Doğanay, Fuat Oktay'a tablo hediye etti.
Programa, Cumhur İttifakı kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan adaylığından çekilen İbrahim Doğan da katıldı.