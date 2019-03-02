"Davamız, gençleri geleceğe öz güvenle hazırlama davası"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir." dedi. Oktay, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bolu'da, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Genç Kürsü Programına katıldı. Bolu Ülkü Ocakları üyelerinin de katıldığı toplantıda Oktay, Bozkurt ve Rabia işaretleriyle karşılandı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, Köroğlu'nun, Hayreddin Tokadi'nin, Akşemseddin'in, Ümmi Kemal'in torunlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Davalarının, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu en iyi yere, liderliğe taşıma davası olduğunu ifade eden Oktay, "Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Tarihini ve kültürünü bilen aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten ve sürekli daha da ileriye bakan, daha iyisini arzulayan, daha iyisi için gecesini gündüzüne katan bir gençlik arzu ediyoruz." dedi.

- "Cumhur İttifakı milletin kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır" 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daima ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Siz gençlerimizin enerjisi, desteği yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. Daha güzel günlere, siz gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, esneklik ve tüm avantajları kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi inşallah çok daha güçlü bir icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Milletin gönlünde kurduğumuz Cumhur İttifakı ile 31 Mart seçimlerine birlik, beraberlik içerisinde giriyoruz." şeklinde konuştu. Oktay, Cumhur İttifakı'nın, milletin bekası ve gençlere güçlü yarınlar hazırlamak için kurulduğunu kaydetti. İttifakın Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin için destek sözü alan Oktay, "İnşallah 31 Mart akşamı başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.