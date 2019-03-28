Davaya katılan avukat: Osman Şanal Antalya’da imparatorluk kurmuştu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- DÖNEMİN Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner’i, 2010 yılında sözde Ergenekon soruşturması kapsamında makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal’ın 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davaya katılma talebi kabul edilen Avukat İsmail Duygulu, Şanal’ın FETÖ/PDY’nin ‘altın çocuğu’ olduğunu, görev yaptığı dönemde Antalya’da imparatorluk kurduğunu söyledi.

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Şanal, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, katılan sıfatıyla İlhan Cihaner ve avukatı da hazır bulunurken, Avukat İsmail Duygulu da katılma talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra Osman Şanal’ın dinlenmesini istediği Mehmet Yazıcı, tanık olarak ifade verdi. Tanık Yazıcı, Şanal’la birlikte 2007-2011 yılları arasında Erzurum'da savcı olarak görev yaptığını, 2,5 yıl önce ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden alındığını söyledi. Yazıcı, sorular üzerine sanığın örgüt üyesi olduğuna dair bir bilgisinin ve görgüsünün olmadığını söyledi.

FETÖ/PDY’NİN ALTIN ÇOCUĞUYDU

Tanığın dinlenmesinin ardından Avukat İsmail Duygulu’ya katılma talebi yönünden söz verildi. Duygulu, Şanal’ın 2011 yılında özel yetkileri alınarak, Erzurum’dan Antalya’ya atandığını belirtti. Şanal’ın, FETÖ/PDY’nin ‘altın çocuğu' olduğunu öne süren Duygulu, "Osman Şanal Antalya’da bir imparatorluk kurmuştu. Herkes ondan korkuyordu. Antalya Adliyesi imamı bile ondan talimat alıyordu. Benden himmet istediler, vermeyince hakkımda soruşturma başlattı. Dolandırıcı avukat diye operasyon yaptırıp evimi ve iş yerimi bastırdı ve beni cezaevine attırdı. Bu operasyonları, sanki büyük bir mafya operasyonuymuş gibi medya aracılığıyla duyurdu. Bu nedenlerle şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum” dedi. Duygulu, Şanal’ın, dönemin CHP’li belediyesine de tehdit ve şantajla FETÖ/PDY üyelerinin alınmasını sağladığını ileri sürdü.

KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşma savcısı, İsmail Duygulu'nun sanığa yüklenen suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunduğundan davaya katılma talebinin kabulünü ve sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Duygulu'nun davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığa mütalaaya karşı son savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

