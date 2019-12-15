Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit

İSMET KARAKAŞ/TANJU ÖZKAYA - Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve davayı uzatma girişimi daha önce bir sanığın yazdığı mektupla deşifre olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski tuğgeneral Erhan Caha'nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri, mahkemeye sunulan dilekçeyle ortaya çıktı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıklarından eski albay Atilla Tanrıver, daha önce başka bir sanığın yazdığı mektupla davayı uzatma girişimi ortaya çıkan eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaşadıklarını ve tahliye talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Tanrıver, aynı davanın sanıklarından olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Caha'nın davayı uzatma taktiğini anlatan mektuptan kendisini ve sanık eski yarbay Tanju Aydıncık'ı sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

Söz konusu mektubu kendisinin yazmadığını söylediğini ancak Caha'nın buna itibar etmediğini belirten Tanrıver, Caha'nın kendisi ve sanık Aydıncık'la "özel olarak ilgileneceğini", savunmasında da kendilerine "özel bir sayfa açtığını" söylediğini belirtti.