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  4. Davet tarzı yine olay oldu! Hande Erçel derin yırtmacını sürekli eliyle kapattı

Davet tarzı yine olay oldu! Hande Erçel derin yırtmacını sürekli eliyle kapattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 07:30
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Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Erçel bu defa yüzü olduğu mücevher markasının Milano’daki tanıtımına katıldı. Ünlü ismin davet tarzı yine olay oldu.

Davet tarzı yine olay oldu! Hande Erçel derin yırtmacını sürekli eliyle kapattı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile yıldızı parlayan Hande Erçel Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, gibi birçok projede yer aldı.

Oyunculuğu yüzünden zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalan Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Sevgilisi ile ülke ülke gezen Erçel şimdi de davet tarzıyla sosyal medyayı salladı.

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DERİN YIRTMACINI SÜREKLİ KAPATTI

Erçel, yüzü olduğu mücevher markasının Milano’daki tanıtımında boy gösterdi.

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Geceye, kahverengi tonlarında derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbisesiyle katılan Erçel'in yırtmacını sürekli eliyle kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncuya soysal medyada; 'Tutacağın şeyi neden giyiyorsun?', 'Yine harika olmuş', 'Muhteşem görünüyor', 'Sürekli yırtmacını neden tutuyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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Hande Erçel
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