HABER

"Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan: - "(Adli yıl açılış töreni) Ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz" - "Bölgede çoğu baro başkanının da davete katılacağını düşünüyorum. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanacağı bir zamanda bunların ön plana çıkarılmasını çok doğru bulmuyoruz"

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış töreni dolayısıyla davet aldıklarını belirterek, "Ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz." dedi.

Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarının davet edildiğini, ancak bazı baroların katılmama yönünde açıklama yaptıklarını anımsattı.

Erzurum Barosu'na davetiyenin ulaştığını ve davete katılma yönünde karar aldıklarını aktaran Göğebakan, "Bölgede çoğu baro başkanının da davete katılacağını düşünüyorum. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanacağı bir zamanda bunların ön plana çıkarılmasını çok doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Göğebakan, açıklanacak belgeyi avukatların, hukukun, hak ve özgürlüklerin geleceği açısından önemli gördüklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanına konuşma hakkı verilmesinin, bazı şeylerin de artık düzelmeye başladığının göstergesi olacağını umut ediyoruz. Genelde yargının, özelde ise savunmanın durumu ortada. Bizim birinci görevimiz bunları düzeltmek. Biz diyalogdan yanayız. Bazı barolarımızın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki kaygılarını anlayıp, paylaşmaktayız. Ancak ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz."

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Sarıyer’de denize uçan minibüs çıkarıldıSarıyer’de denize uçan minibüs çıkarıldı
Sevgilisinin bıçakladığı İngiliz kadından Karabağlar polisine teşekkürSevgilisinin bıçakladığı İngiliz kadından Karabağlar polisine teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
davet Erzurum Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da hastane önünde çatışma!

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.