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Davetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesine İstanbul'dan ailesiyle düğün davetiyelerini dağıtmak için gelen Umut Güneştaş, nikahlandığı eşini ve annesini silahlı saldırıda kaybetti.

Davetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybetti

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesine İstanbul'dan ailesiyle düğün davetiyelerini dağıtmak için gelen Umut Güneştaş, nikahlandığı eşini ve annesini silahlı saldırıda kaybetti. Aynı saldırıda babaannesi ile 2 teyzesinin de yaralandığı belirten Güneştaş, "Saldırıda resmi nikahlı eşimi ve annemi kaybettim. Evlenecektik; ama kısmet olmadı. Çok üzgünüm" dedi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan okulun bahçesinde düzenlenen 'Balık Festivali'nde, iddiaya göre, Ahmet U., henüz belirlenemeyen nedenle tabacayla ateş açtı. Silahlı saldırıda Türkan Güneştaş (48) ile gelini Ayşegül Güneştaş (26), hayatını kaybetti. Hürriyet Güneştaş (71), Nurcan Bülbül (49) ve Yeter Tuğhan (40) ise yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Saldırıyı düzenleyen Ahmet U. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, Türkan Güneştaş ve gelini Ayşegül Güneştaş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Ayşegül Güneştaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Türkan Güneştaş'ın cenazesi ise Çarşamba ilçesindeki Abdullahpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
'EVLENECEKTİK, KISMET OLMADI'
Silahlı saldırıda nikahlandığı eşini ve annesini kaybeden Umut Güneştaş, düğün davetiyelerini dağıtmak için memleketleri Samsun'a geldiklerini, saldırıda çıkan arbedede kolunun kırıldığını anlattı. Yaralılardan 2'sinin teyzesi, 1'inin de babaannesi olduğunu belirten Güneştaş, "Hain saldırıda resmi nikahlı eşimi ve annemi kaybettim. Evlenecektik; ama bazı kansızlar yüzünden kısmet olmadı. Çok üzgünüm. Allah'ım sabır versin. Dayanması çok zor bir acı" dedi.

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Davetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybettiDavetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybettiDavetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybettiDavetiye dağıtmak için geldiği memleketinde eşi ile annesini kaybetti

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