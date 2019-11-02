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Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) son günlerde yoğun ilgi duyulan bir misafiri var.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) son günlerde yoğun ilgi duyulan bir misafiri var. Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu.
Üniversitenin Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdu ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bahçelerine uğrayan tilki adeta buranın maskotu oldu. Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra gelen ve kendisi için bırakılan yiyecekleri yiyen tilki kısa süre içerisinde tekrar oradan ayrılıyor. Kampüs içerisinde dolaşan bu tilkinin nereden geldiği ise bilinmiyor.
Tilkiyi gören öğrenciler fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Şu ana kadar kimseye zarar vermeyen tilkinin aç kaldığı için kampüse girdiği tahmin ediliyor.

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