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  4. Davi Alves'in intihar ettiği iddiası dünya basınında gündem oldu! Hapishane yönetimi intihar eğiliminde olan Dani Alves için ciddi önlemler almıştı...

Davi Alves'in intihar ettiği iddiası dünya basınında gündem oldu! Hapishane yönetimi intihar eğiliminde olan Dani Alves için ciddi önlemler almıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 01:05
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Portekiz basınından Paulo Albuquerque'in haberine göre; bir süredir cezaevinde bulunan dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves intihar etti. Ortaya atılan bu iddianın ardından tüm dünya gündemi çalkalandı. Dani Alves cephesinden şu ana dek herhangi bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Davi Alves'in intihar ettiği iddiası dünya basınında gündem oldu! Hapishane yönetimi intihar eğiliminde olan Dani Alves için ciddi önlemler almıştı...

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaya henüz bir yalanlama gelmemesi sosyal medyada hızla yayılmasını sağladı.

HAPİSHANE YÖNETİMİ ÖNLEM ALMIŞTI

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Cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 4.5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

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İspanya'nın Barselona kentinde eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona ermiş ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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