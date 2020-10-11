David Attenborough: Kapitalist sistemin aşırılıkları dizginlenmeli

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough, doğayı korumak için batılı ülkelerin aşırılıklarının "dizginlenmesi" gerektiğini ve bu durumda herkesin daha mutlu olacağını söyledi.

Attenborough, zengin ülkelerdeki yaşam standartlarının bir süre duraksamak zorunda kalacağını belirtti.

BBC Radio 5 Live'a konuşan kıdemli belgeselci, "çok fazla şeye sahip olanların payı belki biraz daha azaldığında" doğanın da yeniden canlanacağını vurguladı.

Sir unvanı da alan 94 yaşındaki Attenborough şöyle devam etti:

"Şu anda olduğundan daha ekonomik yaşamamız gerekecek. Bunu yapabiliriz ve böylece daha mutsuz değil, daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Kapitalist sistemin bize getirdiği aşırılıklar bir şekilde dizginlenmeli."

"Bu, kapitalizmin öldüğü anlamına gelmiyor; ekonomist değilim, bilmiyorum. Ama dünya halklarının, dünyadaki sıradan insanların, açgözlülüğün mutluluk getirmediğini anlamaya başlıyorlar."

Doğaya yardımcı olduğumuzda herkes için daha iyi hale geleceğini söyleyen Attenborough, geçmişte doğaya daha yakın yaşarken "gezegende herkesin pay sahibi olduğu bir eko-sistemin olduğunu" ifade etti.