David Attenborough: Kapitalist sistemin aşırılıkları dizginlenmeli

What Planet Are We On? (Hangi gezegendeyiz?) adlı 10 bölümlük podcast serisinin ilkinde konuşan Attenborough'nun yanı sıra seride Idris Elba, Lily Cole ve Jay Blades gibi isimlerle de röportajlar olacak.



Serinin ilk bölümü, Ekim 2018'deki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) küresel ısınma ile ilgili raporunun ikinci yıldönümünde yayımlandı.

Raporda, 21. yüzyıl sonunda dünyada hava sıcaklığının 1,5 derece artması halinde olabileceklere dikkat çekiliyordu.

Attenborough, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 26.sının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili endişelerini de ifade etti.

Salgın döneminde seyahat, toplantılar ve iş yoğunluğundan arınmış bir şekilde, parkta veya bahçede otururken kuş cıvıltıları duymanın insana iyi geldiğini ve "neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlattığını" belirtti.

Analiz: IPCC Küresel ısınma raporu

Matt McGrath - Çevre muhabiri

Ekim 2018'de yayımlanan IPCC raporu dünyayı kurtarmadı ama iklim değişikliği konusundaki en önemli dönemeçlerden biri olduğu söylenebilir.