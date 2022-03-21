MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. David Beckham 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

David Beckham 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

21.03.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Futbolcu David Beckham, Ukrayna'daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekebilmek için milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya verdi.

David Beckham 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir hastanede çalışan doktora bıraktı.

4654564646

David Beckham instagram hesabında yayınladığı mesajında, "Sosyal medya hesabımı Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Perinatal Hastanesi'nin Müdürü Irina'ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.
787998

Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına ve yaşanılanlara dikkat çekmek için Beckham'ın Instagram hesabında paylaşım yapan Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu
Ünlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyorÜnlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyor
Dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!Dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna David Beckham Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.