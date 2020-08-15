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David Beckham Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Arka Sıradakiler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabından David Beckham'ın paylaştığı hikayeyi izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı.

David Beckham Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi

Yıllar önce yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Instagram'dan yaptığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, David Beckham'ı kastederek "Bir dakika doğru mu gördük" dedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.

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İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası eski futbolculardan İlyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

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Oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat verdi.

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