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David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın haklarını WCM satın aldı

04.01.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016'da kanserden yaşamını yitiren ünlü İngiliz rock yıldızı David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın hakları Warner Chappell Music'e (WCM) satıldı. Müzisyenin mirasını yöneten şirket, BBC'ye; Space Oddity, Changes ve Let's Dance'ın da bulunduğu yüzlerce şarkılık kataloğun küresel yayın haklarının WCM'ye devredildiğini doğruladı.

David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın haklarını WCM satın aldı

2016'da kanserden yaşamını yitiren ünlü İngiliz rock yıldızı David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın hakları Warner Chappell Music'e (WCM) satıldı.

Müzisyenin mirasını yöneten şirket, BBC'ye; Space Oddity, Changes ve Let's Dance'ın da bulunduğu yüzlerce şarkılık kataloğun küresel yayın haklarının WCM'ye devredildiğini doğruladı.

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitesi Variety, imzalanan anlaşmanın değerinin 250 milyon dolardan fazla olduğunu yazdı. Ancak anlaşmanın koşullarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Anlaşma, David Bowie'nin tüm kariyeri boyunca çıkardığı 26 stüdyo albümünün yanı sıra sanatçının ölümünden sonra yayımlanan "Toy" albümüyle, 1992'de dağılan Tin Machine grubuyla çıkardığı iki plağı da kapsıyor.

David Bowie, toplam 111 single çıkarmış ve 51 klip çekmişti.

David Bowie

'Geleneklere meydan okudu'

WCM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Guy Moot, David Bowie'nin mirasının kendilerine "emanet edilmesinden gurur duyduklarını" söyledi.

Moot, David Bowie'nin müzik tarihinde çığır açan en etkili ve kalıcı müzik kataloglarından birine sahip olduğunu belirterek sanatçının sadece müzikte değil tüm sanat dalları, moda ve medyada milyonlarca kişi için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Guy Moot, ''Bunlar sadece olağanüstü şarkılar değil, modern müziğin seyrini sonsuza kadar değiştiren köşe taşları. David Bowie, vizyonu ve yaratıcı dehasıyla geleneklere meydan okudu ve küresel kültür nizamının bir parçası oldu'' dedi.

Daha önce Bruce Springsteen ve Paul Simon'ın tüm müzik kataloğunun yayın hakları Sony Music'e, Bob Dylan'ın şarkılarının yayın hakları da Universal Music Group'a satılmıştı.

Springsteen'in bu anlaşma karşılığında 500 milyon dolar, Bob Dylan'ın ise 400 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. Paul Simon'a ödenen para ise bilinmiyor.

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