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  4. Davlumbazın içinde şaşkına çeviren görüntü! Tek tek çıkardılar

Davlumbazın içinde şaşkına çeviren görüntü! Tek tek çıkardılar

19.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi.

DÖRT YARASA ÇIKARILDI

İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak torbaya koydu. 4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı.

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(İHA)

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Mersin

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